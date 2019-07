В Италии в среду, 3 июля, произошло извержение вулкана Стромболи, в результате чего погиб один итальянец, еще один пострадал, передает Униан.

Извержение вулкана на острове, где традиционно отдыхают обеспеченные туристы, начался со взрывов. Вследствие этого погиб один 35-летний итальянский турист, еще один, гражданин Бразилии, получил значительные телесные повреждения.

На данный момент с острова эвакуированы около 70 человек.

Стоит отметить, что остров считается популярным местом отдыха богатых людей и знаменитостей. Стромболи называют "маяком Средиземноморья".

Вулкан на острове - один из наиболее активных на планете, он практически постоянно извергается с 1932 года. Последнее крупное извержение произошло в апреле 2009 года.

On the boot to another island now #stromboli - the crew evacuated people from Stromboli - we were on the other side - #ginostra #omg pic.twitter.com/rRsz332qKw