Пользователи Instagram и Facebook по всему миру сообщали о сбое в работе сервисов 3 июля. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.



Отмечается, что проблемы начались около 18.00 по молдавскому времени, передает Корреспондент.



В основном технические неполадки наблюдались в Великобритании, Франции, Германии, США, России, Молдове и ряде других стран. Более 80% пользователей Instagram и Facebook жаловались на проблемы с доступом к веб-сайтам.



Ночью 4 июля в Facebook и Instagram сообщили о решении проблем, которые привели к сбоям в работе социальных сетей.



"Ранее некоторые люди и компании столкнулись со сложностями с загрузкой или отправкой изображений, видео и других файлов в наших приложениях. Проблема была решена, и мы должны были вернуться на 100% для всех. Приносим извинения за возможные неудобства", − сообщила пресс-служба Facebook в Twitter.

We’re aware that some people are having trouble uploading or sending images and videos on Instagram. We're sorry for the trouble and are working to get things back to normal as quickly as possible. #instagramdown