NASA показало снятое с МКС зрелищное фото Земли

На снимке Солнце отражается на поверхности моря Сулавеси, также известного, как Целебесское.

В Сети появилось зрелищное фото Земли, сделанное с высоты МКС. На снимке запечатлено солнечное сияние, которое отражается на поверхности моря Сулавеси, также известного, как Целебесское. Снимок был опубликован в официальном Instagram-аккаунте NASA.

Создателем фотографии является один из астронавтов, находящихся на борту Международной космической станции, передает Корреспондент.

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Снимок был сделан в момент ее пролета над Индонезией на высоте 410 километров. К настоящему моменту он набрал более миллиона лайков интернет-пользователей.