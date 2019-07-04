Туристам в Египте разрешат бесплатно фотографировать древности

Использовать фотовспышки внутри музеев, в древних гробницах и в храмах по-прежнему будет запрещено.

На всей территории Египта с 1 августа разрешат бесплатно фотографировать и снимать на мобильные телефоны в музеях и возле археологических памятников. Об этом говорится в сообщении египетского министерства по делам памятников древности в Facebook, опубликованном 3 июля.



Отмечается, что такое решение приняло руководство Высшего совета по делам памятников древности страны. Там уверены, что разрешение фотографировать в музеях и в районах археологических памятников должно привлечь в Египет больше туристов, передает Корреспондент.



При этом в Совете предупредили, что использовать фотовспышки внутри музеев, в древних гробницах и в храмах по-прежнему запрещено.



Ранее за использование фотокамер с посетителей достопримечательностей взимали плату, которая зависела от значимости музея или археологического памятника.



Некоторые особо ценные экспонаты фотографировать было запрещено.