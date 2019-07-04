В Одессе задержали двух сестер, которые отравили и ограбили дальнобойщиков из Винницкой области

В Одессе задержали двух сестер, которые с целью ограбления отравили медпрепаратами дальнобойщиков из Винницкой области.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, водители познакомились с девушками в одном из развлекательных заведений. Впоследствии они продолжили общение за распитием алкогольных напитков на пляже, передает Корреспондент.

«Чтобы «усыпить» бдительность мужчин, злоумышленницы незаметно подсыпали им в напитки лекарственный препарат, принадлежность которого устанавливают эксперты.

Когда пострадавшие потеряли сознание, сестры похитили у них мобильный телефон и деньги, после чего с места преступления скрылись», - сообщили в главке.

Придя в себя, один из мужчин обнаружил своего друга мертвым и позвонил в полицию. Получив детальное описание правонарушительниц, оперативники Приморского отдела полиции установили местонахождение и задержали двух жительниц Белгород-Днестровского района области в возрасте 23-х и 28-ми лет.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Обе помещены в изолятор временного содержания. По факту смерти мужчины проводится расследование. Окончательную причину смерти установят после проведения судебно-медицинских экспертиз, после чего правоохранители дадут оценку действиям фигурантов уголовного производства.