Из-за взрыва мобильника погиб семилетний мальчик

В российском городе Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона.

Отмечается, что мальчик поставил мобильный на подзарядку, после чего устройство воспламенилось, передает Униан.

"Ребенок поставил телефон на зарядку, аппарат взорвался. В результате полученных травм ребенок погиб", - рассказали в дежурно-диспетчерской службе города.

Между тем источник в скорой помощи сообщил, что мобильный телефон взорвался у ребенка в руках, чем нанес ему "ожог, несовместимый с жизнью".

После гибели ребенка следователями было возбуждено уголовное дело.