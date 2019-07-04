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В Пакистане в результате крушения парома погибли восемь человек
// фото: pixabay.com
10:53, 04 Jul 2019
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По меньшей мере восемь человек погибли в результате крушения парома, перевозившего 50 пассажиров, на озере Тарбела на северо-востоке Пакистана, сообщает телеканал Samaa.

Согласно телеканалу, паром опрокинулся из-за большого количества пассажиров на борту. Сообщается, что были обнаружены тела восьми человек, включая двух женщин. Телеканал отмечает, что пяти пассажирам удалось спастись, передает РИА Новости.

Идет поиск пропавших пассажиров, на месте происшествия работают спасатели, полиция и дайверы пакистанской армии.




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