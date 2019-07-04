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Дэвид и Виктория Бекхэмы отмечают 20 лет семейной жизни
// фото: открытый источник
10:59, 04 Jul 2019
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Сегодня исполнилось 20 лет со дня свадьбы одной из самых крепких и стильных пар в мире шоу-бизнеса Дэвида и Виктории Бекхэм.

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В течение 20 последних лет не раз ходили разговоры о разводе Бекхэмов, изменах и проблемах с алкоголем. Каждый раз казалось, что это конец. Однако супруги выдержали все испытания и стали для многих примером для подражания, передает РИА Новости.

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Дэвиду Бекхэму, который в середине 90-х играл в "Манчестер Юнайтед", понравилась солистка группы Spice Girls, которую до того он видел только в клипах. Первая встреча футболиста и певицы произошла на вечеринке после одного из матчей.

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Четвертого июля 1999 года влюбленные устроили роскошную свадьбу в Дублине, на которую съехались сотни звездных гостей. Но главным гостем был четырехмесчный Бруклин – первенец Дэвида и Виктории Бекхэм. В 2002 году Виктория родила второго сына, которого назвали Ромео.

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Через пять лет после свадьбы, в 2004 году, СМИ писали о том, что футболист изменил супруге с ассистенткой, некой Ребеккой Лус. Потенциальная "разлучница" даже делала официальные заявления, надеясь на скорый развод пары.

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Однако Бекхэмы не развелись, и в 2005 году у них родился третий сын Круз. В 2007 году Дэвида снова стали обвинять в изменах, ему приписывали связи с Ирмой Ничи, которая, как и Ребекка Лус, сама рассказывала о том, что у нее роман с футболистом. Тогда Виктория, спасая ситуацию, заявляла, что трудности только укрепляют семью.

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Спустя четыре года, в 2011 году у Виктории и Дэвида Бекхэма родилась долгожданная дочь Харпер.

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Сейчас семья живет в Лондоне с четырьмя детьми: Бруклином, Ромео, Крузом и Харпер.

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Хотя в последнее время было много слухов об их расставании, на фестивале в Гластонбери Дэвид и Виктория, которые на публике обычно не проявляли чувств друг к другу, обнимались, целовались на концерте The Killers, а до того наслаждались отдыхом в Севилье.

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WOW 20 years , look what we created ♥️ Love you so much ♥️ @victoriabeckham @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven ♥️

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