В Индии кот защитил хозяев от кобры.ВИДЕО

В Индии кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в дом.

На кадрах, опубликованных на ютьюбе, видно, как домашний питомец, проходя по коридору дома, замечает кобру, после чего между ними начинается борьба.

При этом кот, обладая быстрой реакцией, успешно уворачивается от рептилии. В итоге ему удается схватить змею и вынести ее на улицу, передает РИА Новости.

В описании к видео сказано, что хозяин кота Арун Чандру, ставший свидетелем противостояния, сразу же вызвал змеелова. По его словам, в доме на тот момент находились дети, которых змея могла укусить.