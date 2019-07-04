В США отмечают День независимости

243 года со дня провозглашения независимости отмечают сегодня Соединенные Штаты. По этому случаю посол США в Кишиневе Дерек Хоган организовал прием. Он выступил перед гостями на румынском языке.

- Спасибо вам за то, что вместе с нами отпразднуете День независимости США. Передаю вам самые теплые пожелания от президента Дональда Трампа. США помогут Молдове построить более процветающее и светлое будущее. Поздравляю с Днем независимости!

Между тем, в США готовятся отмечать событие с размахом. В Вашингтоне пройдет военный парад, а на мемориале Линкольна перед гражданами страны впервые в истории выступит глава Белого дома. Вечером состоится традиционный концерт, а небо многих городов озарят фейерверки.