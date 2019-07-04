Рыбловецкое судно вышло в море в непогоду. На борту находилось 73 человек - 47 удалось спасти.
В Карибском море затонуло рыболовецкое судно, на борту которого находилось 73 человек, на Deutsche Welle.
В результате крушения погибли по меньшей мере 27 человек, девять счтиются пропавшими без вести, удалось спасти 47 человек, передает Корреспондент.
Представитель вооруженных сил Гондураса Хосе Доминго Меза заявил, что лодка отправилась на промысел в непогоду, что стало причиной ее крушения.
При этом он сообщил, что еще одно рыболовецкое судно пострадало за несколько часов до этого инцидента.
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