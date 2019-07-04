Из-за дождей, в 49 населенных пунктах страны были перебои с электроснабжением

По оперативным данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), сегодня к 10:30, 4 населенных пункта из пяти районов юга страны остаются отключенными от электроснабжения.

По данным ГИЧС, из-за вчерашних дождей, помощь спасателей потребовалась в более чем 30 случаях. Из-за упавших деревьев, частично были повреждены электрические и телекоммуникационные провода в районе Басарабяска, передает МОЛДПРЕС.

Спасатели удалили три дерева, одно из которых упало на газопровод в селе Исерлия в районе Басарабяска. Такие же меры были предприняты и в Комрате, где четыре дерева заблокировали территорию Районной больницы. В селе Чукур-Минджир района Чимишлия спасатели срубили дерево, которое частично заблокировало трассу М3.

В Комрате также пострадали крыши двух жилых и четырех частных домов. В селе Кирсова были повреждены крыши более 30 жилых домов, а также детского лагеря. 10 листов шифера были сорваны с крыши лицея в городе Басарабяска и более 120 листов шифера - с крыши лицея и Дома культуры в селе Садаклия того же района.

В селе Сэиць района Кэушень ветер повредил крышу Дома культуры, а в селе Токуз – крышу детского сада.

Районные комиссии по чрезвычайным ситуациям работают на местах для оценки ущерба.