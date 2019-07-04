Топ-8 древнейших книг в истории

Сегодня книгопечатная индустрия развита очень масштабно: регулярно на полках книжных магазинов появляются новые книги и буклеты, без печатной продукции мы уже не представляем нашу жизнь.

Первые книги стали появляться задолго до изобретения книгопечатания. Эти книги были очень редкими, они создавались от руки и были настоящими сокровищами, передает Вести.

Ниже мы расскажем о самых древних книгах, которые существуют и по сей день.

8. Библия Гутенберга – 1450 – 1455 гг.

Автор: Иоганн Гутенберг



Страна происхождения: Германия



Библия Гутенберга — издание Вульгаты, выпущенное Иоганном Гутенбергом в первой половине 1450-х годов. Традиционно считается точкой отсчёта истории книгопечатания в Европе. Хотя это не первая инкунабула, среди других первопечатных изданий её выделяет исключительное качество оформления.



Библия набрана текстурой, разновидностью готического письма. Для Библии Гутенберг изготовил новый, улучшенный шрифт. Стараясь приблизиться к рукописной практике, он варьировал рисунок одной и той же буквы.



Таким образом, шрифт Гутенберга состоял из 150—300 различных знаков вместо 60—70 минимальных. В нём было множество лигатур и сокращений, которые часто использовали тогдашние писцы.



Благодаря этим сокращениям, а также убирая и добавляя пробелы до и после знаков препинания, Гутенберг добился идеально ровного набора. Свою роль сыграла, конечно, и краткость латинского языка, в котором слова, в среднем, короче, чем в русском или немецком языке.

7. Келлская книга – около 800 г н.э.

Автор: неизвестен (вероятно, монахи Шотландии)

Страна происхождения: Ирландия

Келлская книга — богато иллюстрированная рукописная книга, созданная ирландскими (кельтскими) монахами примерно в 800 году. Это одна из самых щедро украшенных изящными миниатюрами и орнаментами средневековых рукописей среди всех дошедших до нас.

Благодаря великолепной технике исполнения и красоте узоров многие исследователи рассматривают её как наиболее значительное произведение средневекового ирландского искусства.



Книга содержит четыре Евангелия на латинском языке, вступление и толкования, украшенные огромным количеством цветных узоров и миниатюр. В настоящее время книга хранится в библиотеке Тринити-колледжа в Дублине, Ирландия.



6. Кутбертово Евангелие – около 7 в н.э.

Автор: неизвестен

Страна происхождения: Англия



Кутбертово Евангелие — англосаксонская рукописная книга (список Евангелия от Иоанна на латинском языке), датированная VIII веком нашей эры.



Экспонируется Британской библиотекой как старейший неповреждённый экземпляр европейской книги. Рукопись включает 94 листа веллума карманного формата (138 × 92 мм) без сложных инициалов и миниатюр, сохранился оригинальный деревянный переплёт, обтянутый красной кожей.



По преданию, книга принадлежала святому Кутберту из Линдисфарна; после его кончины в 687 году рукопись была помещена в гробницу.



В 1104 году гробница святого была вскрыта для перемещения мощей в Даремский собор, при этом была обретена и рукопись Евангелия.

5. Евангелия Гаримы – около 330 – 650 гг н.э.

Автор: абба Гарима

Страна происхождения: Эфиопия



Два Евангелия Гаримы — древнейший из сохранившихся эфиопских манускриптов, по некоторым данным — самая ранняя сохранившаяся в мире иллюминированная христианская (новозаветная) рукопись.



Хранятся в монастыре святого Гаримы близ эфиопского города Адуа.



На основе радиоуглеродного анализа рукописи датированы периодом между 330 и 650 годами; исследование проведено в Оксфордском университете под эгидой благотворительного Фонда сохранения эфиопского культурного наследия.

4. Библиотека Наг-Хаммади – 3– 4 в н.э.

Автор: неизвестен

Страна происхождения: Наг-Хаммади, Египет



Библиотека Наг-Хаммади — собрание папирусных кодексов, обнаруженное в конце 1945 года в районе селения Наг-Хаммади (Египет). Термин «библиотека» условный, поскольку не доказано, что все кодексы изначально составляли единое книжное собрание или принадлежали одному владельцу.



Библиотека включает — целиком и во фрагментах — 52 текста (с учётом повторений — 45), в том числе 3 из «Герметического корпуса», и извлечение из платоновского «Государства», но преимущественного — тексты гностического христианства в его «позднем варианте».



Самый известный из этих текстов — Евангелие Фомы, найденный в целостном виде. 37 текстов являются уникальными, остальные известны по цитированиям, переводам на другие языки или упоминаниям у Отцов Церкви.



Содержание библиотеки Наг-Хаммади существенно изменило научные представления о раннем христианстве, и его взаимосвязях с гностицизмом и манихейством, и стало одним из величайших папирологических открытий XX века.



3. Синайский кодекс – 330 – 360 гг. н.э.



Автор: несколько



Страна происхождения: Египет



Синайский кодекс Библии — список Библии на греческом языке, с неполным текстом Ветхого Завета и полным текстом Нового Завета (за исключением нескольких лакун). В настоящее время считается древнейшей унциальной пергаментной рукописью Библии.



Наряду с другими древнейшими рукописями Синайский кодекс используется текстологами для конструктивной или сводной критики в целях восстановления первоначального греческого текста Библии.



Кодекс был обнаружен немецким учёным Константином фон Тишендорфом в 1844 году в Синайском монастыре. С тех пор рукопись называется «Синайский кодекс».

2. Скрижали из Пирги – около 500 до н.э.

Автор: Тефарий Велианас , правитель города Цере

Страна происхождения: Пирги, Италия



Скрижали из Пирги — три золотые пластины с надписями на этрусском и пуническом языках, датируемые началом V века до н. э., обнаруженные в 1961 году при раскопках этрусского порта Пирги на побережье Тирренского моря в Италии (современный город Санта-Севера).



Пластины содержат текст, в котором идёт речь о посвящении правителем города Цере Тефарием Велианой даров богине Уни, которая в надписи отождествляется с богиней Астартой.



Тефарий Велиана подарил их во время обряда вбивания гвоздя святилищу и храмовой пристройке в третий год своего правления в месяц погребения божества. Две пластины содержат надпись на этрусском языке (первая содержит 16 строк и 37 слов, вторая — 9 строк и 15 слов), третья — на пуническом языке.

1. Золотая книга этрусков – около 600 до н.э.

Автор: неизвестен

Страна происхождения: Болгария



Книга состоит всего из шести страниц, каждая из которых эквивалентна 24 каратам драгоценного металла. Создатель добавил иллюстрации русалок, арф, всадников и солдат.



История обнаружения этой книги не менее таинственна, чем этруски, которые были искоренены римлянами в четвертом веке до нашей эры. Меценат, передавший книгу в Национальный исторический музей Болгарии, утверждал, что нашел ее в молодости (во время пожертвования ему было 87 лет).



Во время рытья канала на юго-западе Болгарии была обнаружена могила. Мужчина заметил уникальный золотой артефакт внутри нее, который хранил у себя в течение 60 лет. Эксперты подтвердили подлинность рукописи и определили, что она была создана 2500 лет назад.



