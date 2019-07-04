Второй отчет компании Kroll о банковской краже опубликуют сегодня

Второй отчет компании Kroll о банковской краже опубликуют сегодня вопреки настоянию прокуратуры.

Председатель парламентской следственной комиссии Александр Слусарь объявил, что разошлет документ средствам массовой информации. Впрочем, списка выгодополучателей в нем не будет.

"В этом отчете подробнее описан процесс вывода денег, а также компании и люди, которые руководили этими фирмами и были их акционерами. Многие имена известны по отчету Kroll-1. Других вы, к сожалению, не найдете. Списка бенефициаров здесь нет", - сказал председатель следственной комиссии Александр Слусарь.

Также Слусарь отметил, что в документе скроют названия иностранных банков, вовлеченных в аферу. На этом настоял Национальный банк.

Первый отчет Kroll четыре года назад опубликовал председатель парламента Андриан Канду.

По данным министерства финансов, к первому июня за счет продажи активов ликвидированных банков вернули два миллиарда 200 млн леев.