Калифорния стала первым штатом США, который отменил дискриминацию из-за причесок

В частности, вносится запрет на дискриминацию естественной формы волос темнокожих людей в школах и на работе.

Штат Калифорния стал первым в США, запретившим дискриминацию чернокожих сотрудников и студентов за ношение причесок, традиционных для афроамериканского населения, передает УНИАН.

Так, законопроект был принят Сенатом еще в апреле. Документ вносит правки в антидискриминационные законы, чтобы исключить оттуда дискриминацию по «чертам, исторически связанным с расой».

В частности, вносится запрет на дискриминацию естественной формы волос темнокожих людей в школах и на работе.