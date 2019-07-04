Президент Игорь Додон обещает не допустить назначения генеральным прокурором иностранца.
В эфире частного телеканала он снова заявил, что возглавлять прокуратуру может только гражданин Молдовы. По словам президента, на такие уступки блоку ACUM социалисты не пойдут ни за что.
"Мы понимаем их позицию, понимаем, что они обещали электорату, и мы много обещали нашему электорату. Мы пытаемся найти общий язык. Мы не отказываемся от нашей программы и мы сделаем то, что обещали электорату, но для этого нам потребовалось парламентское большинство. Вот то же самое правые должны сказать своему электорату".
В понедельник правительство дало положительное заключение поправкам в закон о прокуратуре. Они предусматривают, что на пост генпрокурора могут претендовать иностранцы. Но как заявили в минюсте, это противоречит Закону о гражданстве. Майя Санду предложила изменить и этот закон.
Пока поправки одобрены в первом чтении. После второго их должен промульгировать президент.
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На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.
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