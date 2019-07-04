Мунсовет Кишинева отправил в отставку исполняющего обязанности мэра Руслана Кодряну

Кишиневский муниципальный совет отправил в отставку исполняющего обязанности мэра Руслана Кодряну. Снять с должности намерены и его заместителя Нистора Грозаву. ЗА проголосовали 36 советников.

Члены фракции Народно-европеской партии высказались против.

Сам Кодряну написал в фейсбуке, что за место не держится. И что согласился исполнять обязанности мэра, так как кто-то должен был управлять городом.

С заявлениями для прессы он обещает выступить в три часа дня.

Кодряну был избран муниципальным советником по списку Народно-европеской партии на выборах 15-го года. Вице-мэром его назначили в ноябре 2017-го.