В Минске во время праздничного салюта ко Дню независимости Беларуси погибла одна женщина.
Еще 10 человек пострадали, их доставили в больницу с осколочными ранениями. Об этом сообщил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.
Погибшая женщина — 1955 года рождения. Она наблюдала за салютом на берегу реки Свислочь. По словам очевидцев, на одной из площадок во время запуска произошли два сильных взрыва, а фейерверки разорвались прямо над землей.
Пенсионерке в шею попал металлический осколок. "Женщину задело осколком на набережной Свислочь в 10 метрах от меня, где я с ребенком стоял. Детей вокруг было много. Началась паника, передает УНИАН.
Дочь женщины держала мать на руках и зажимала сонную артерию. Что дальше было, не знаю. Забрал ребенка с места "боевых действий", - рассказал очевидец. Другой свидетель событий отметил, что осколок был размером со спичечный коробок, а рана была слишком глубокой. Также в результате ЧП были выбиты стекла в нескольких зданиях.
В Следственном комитете Беларуси заявили, что в ходе проведения праздничного салюта в Минске произошли четыре взрыва фейерверочных изделий. "
В результате разрушены салютные установки, разлетом осколков причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. Одна женщина, несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь, скончалась на месте происшествия. Кроме того, повреждены здания и сооружения, находящиеся поблизости", — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 463 (Нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих) Уголовного кодекса Беларуси.
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