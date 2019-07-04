На границе села Тудора задержали водителя с поддельными правами

Жителя столицы хотят привлечь к ответственности за то, что на границе он предоставил фальшивые водительские права.

Он приобрел их несколько лет назад у посредника. Инцидент произошел этим утром на границе села Тудора в Штефан-Водском районе.

При выезде из страны, водитель автомобиля Opel Astra, по требованию инспектора КПП представил документы на машину и права, которые, очевидно, были фальшивыми.

Водителем оказался гражданин Молдовы, проживающий в Кишиневе. 30-летний мужчина сказал, что не знал о поддельности водительских прав и приобрел документ пол года назад по старому типу и до сегодняшнего дня проблем с ним не возникало.

Поездку продолжила жена водителя, а виновный пройдет по статье 361 п.1 Уголовного Кодекса РМ.