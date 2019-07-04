Руслан Кодряну прокомментировал свою отставку

Руслан Кодряну в социальных сетях прокомментировал свою отставку.

"Я не держусь за кресло. Эту должность можно было занять с июня 2018 года. Я согласился только потому, что страной надо было управлять, а проблемы людей выходили за рамки политики и личных интересов", - написал Руслан Кодряну на своей странице в Facebook.

Также он добавил:

"Меня воспитали работящим, я таким и вырос. С тех пор, как я начал свою карьеру в Министерстве экономики в 2004 году, для меня было честью хорошо выполнять свою работу и выполнять ее до конца. Я не вникал и не хочу вникать в политические демагогии, спекуляции и лозунги".

Руслан Кодряну объявил, что сегодня в 15.00 он проведет пресс-конференцию и ответит на все вопросы журналистов.