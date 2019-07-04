Во Франции воры вынесли вина на 600 тысяч евро

Воры забрали только самые элитные и дорогие напитки. Убытки оцениваются в более чем полмиллиона евро.

Из элитного ресторана во Франции воры украли вина на сотни тысяч евро. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сообщается, что воры проделали ход размером полметра в винный погреб и так проникли в ресторан. Оттуда они вынесли более ста пятидесяти бутылок элитного вина, передает Корреспондент.

Владельцы ресторана уверены, что воры исследовали местность потому, что именно в этот период в подвале шел ремонт и меры безопасности были ослаблены.

Также отмечается, что грабители знали, что брать, поскольку вынесли только лучшие напитки. Их стоимость оценивают от 400 до 600 тысяч евро.