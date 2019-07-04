Apă-Canal предупредил об отключении воды в столице

Потребители водопроводной воды, проживающие на улице Пэдурий, 8а, на улице Буребиста, 17, 23, а также в переулке Буребиста столицы, останутся в пятницу, 5 июля, без водопроводной воды.

Отключения запланированы с 09.00 до 16.00 часов, когда будет подключен вновь построенный участок водопровода.

По данным „Apă-Canal Chișinău”, в пятницу же, с 09.00 до 21.00 часа будут выполнены запланированные работы.

В результате подача воды будет прекращена на улицах Г. Асаки, 63-71, в том числе с дробями, Короленко,1, Академической, 1,2,4,6/1, 6/2, 3/2,3/3,5/4, и Спрынченоая, 4/1,4/3,5/4, передает IPN.

По окончании производства работ предоставление услуг водоснабжения будет возобновлено в соответствии с запланированными параметрами.

Для получения дополнительной информации потребителей просят позвонить в Центральную диспетчерскую службу по телефонам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.