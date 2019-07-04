Инцидент на КПП Дороцкая: Приднестровские таможенники задержали на 40 минут директора лицея

Так называемые приднестровские таможенники остановили на 40 минут директора григориопольского лицея "Штефан чел Маре". Инцидент произошёл накануне на КПП Дороцкая.

По словам женщины, утром ей позволили проехать на работу, а по возвращению приднестровские силовики окружили ее машину и попросили выйти, передает Canal3.

Элеонора Черкавски отказалась и потребовала предъявить документы, на основании которых ее остановили.

"Покажите, пожалуйста, протокол, что я нарушила, в чем провинилась. Они мне ответили, что никакого протокола и никаких документов они мне предоставят. Почему не предъявите? Потому что не хотим".

Это не первый подобный инцидент. Год назад так называемые пограничники с левого берега Днестра конфисковали машину Элеоноры Черкавски, заявив, что регистрационные номера фальшивые.

"Что они хотели сделать: они хотели показать, что они все ещё здесь".

Директор лицея рассказала, что написала жалобу в Бюро по реинтеграции. Там пока не отреагировали на обращение. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Василий Шова попросил журналистов связаться после полудня для комментариев, а в Генеральном инспекторате полиции не ответили на звонок.

В Promo-LEX отмечают, что приднестровские силовики редко задерживают машины для проверки. Произошедший инцидент ассоциация назвала еще одним случаем запугивания педагогов, которые работают в школах с преподаванием на румынском языке, расположенных на левом берегу Днестра.