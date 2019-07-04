Полиция задержала жителя Страшен за кражу мотоцикла

Недавно 36-летний мужчина, родом из Страшен, был задержан полицией за кражу мотоцикла. В полицию позвонил молодой человек лет 27 и сообщил, что оставил мотоцикл во дворе на улице Мирча чел Бэтрын, но вскоре он пропал.

На место происшествия прибыла полиция для установления всех обстоятельств. Выяснилось, что угнанный мотоцикл стоил 12 000 леев.

Полиция направила несколько машин на поиски вора и угнанного транспортного средства. Спустя несколько часов, мотоцикл был найден брошенным в Оргееве, а преступника опознали и задержали в Страшенах.

Вор признал свою вину. Он сказал, что увидел мотоцикл без присмотра, соединил несколько проводов и покинул место преступления.

Ранее, мужчина уже привлекался полицией за подобное преступление. В данном случае, ему грозит штраф от 32 500 до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.