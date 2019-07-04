Депутаты Демпартии предлагают повысить пособия ветеранам в пять раз

Депутаты Демпартии предлагают повысить пособия ветеранам вооруженного конфликта на Днестре и участникам боевых действий в Афганистане и других государствах.

Они зарегистрировали законопроект, оговаривающий увеличение таких ежемесячных выплат со ста до пятисот леев.

Пособия получают 35 тысяч ветеранов. Их повышение обойдется бюджету в 14 миллионов леев ежемесячно.

Как отмечает автор законопроекта Георгий Брашовский, пособия ветеранам не повышались с 2012 года.

В нашей стране более 27 тысяч ветеранов вооруженного конфликта на Днестре и более восьми с половиной тысяч участников боевых действий в Афганистане.