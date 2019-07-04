Новый директор Службы информации и безопасности утверждает, что все прослушивания телефонных разговоров с 2010 года велись законно

Новый директор Службы информации и безопасности Александр Есауленко утверждает, что все прослушивания телефонных разговоров с 2010 года велись законно. Об этом сообщает портал журналистских расследований Rise Moldova.

Есауленко выступил на заседании парламентской Комиссии по национальной безопасности, которая рассматривала вопрос о прослушивании разговоров членов ПДС, ППДП и некоторых журналистов.

"Только Служба информации и безопасности располагает оборудованием, позволяющим прослушивать телефоны граждан. Служба обеспечивает техническую передачу сигнала другим компетентным учреждениям", - сказал директор СИБ Александр Есауленко.

Депутаты пытались выяснить, на каком основании велось прослушивание телефонов политиков и журналистов.

"Так-называемые оперативные дела позволяли вам неоднократно устанавливать слежку за людьми. Хочу конкретного ответа: как это было возможно?", - спросил депутат ППДП Кирилл Моцпан.

"Пока у нас не будет заключения специалистов, что во время прослушивания телефонных разговоров были допущены нарушения, пока не будет четко установлено, что права этих лиц были нарушены, я не могу уверенно говорить о каких-либо нарушениях", - отметил заместитель генерального прокурора Игорь Попа.

Депутат Кирилл Моцпан предложил провести уголовное расследование фактов незаконного прослушивания телефонов.

"Хочу позже выступить с предложением о проведении уголовного расследования всех обстоятельств возникновения этой проблемы".

"Недопустимо, чтобы парламент и парламентская комиссия вмешивались в проведение контроля мер, связанных со специальной расследовательской деятельностью", - сказал госсекретарь Министерства юстиции Николае Ешану.

В заключение депутат ПДС Дан Перчун признал, что телефоны прослушивались законно.

"Можно констатировать, что незаконного прослушивания не было. Всем известна процедура их проведения, и формально она была соблюдена. Проблема в том, что не было оснований для возбуждения дел, которые позволяли вести прослушивание".

По словам директора СИБа Александра Есауленко, в 2018 году было проведено 284 следственных мероприятия и 7600 прослушиваний телефонных разговоров.