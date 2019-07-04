Сегодня был опубликован второй отчёт Kroll о хищении денег из банковской системы Молдовы.
По словам председателя парламентской комиссии по расследованию кражи. Названия иностранных банков в документе скрыты по просьбе Нацбанка Молдовы.
Также не был обнародован список конечных бенефициаров хищения средств.
"В этом отчете подробнее описан процесс вывода денег с описанием компаний и лиц, которые руководили или были акционерами этих компаний. Многие имена известны и по отчету Kroll 1. Других имен вы не найдете. Списка бенефициаров здесь нет", заявил председатель следственной комиссии, Александр Слусарь, передает canal 3.
Первый отчёт Kroll был опубликован четыре года назад тогдашним спикером парламента Андрианом Канду.
По данным министерства финансов, до 1-го июня из трех проблемных банков - BEM, Banca Socială и Unibank - удалось вернуть 2 миллиарда 200 млн леев.
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