Apple откажется от механизма "бабочка" в клавиатурах MacBook

С 2015-го года Apple выпускала ноутбуки с клавиатурой нового типа, с механизмом "бабочка".

Однако многочисленные попытки устранить её недостатки не привели к успеху — пользователи продолжали жаловаться на залипающие из-за попавшей внутрь пыли клавиши, шумность и другие недоработки.

По информации аналитика Мин-Чи Куо, давно зарекомендовавшего себя как чемпион по осведомлённости о планах Apple, в новых моделях MacBook Air и MacBook Pro от "бабочки" откажутся, передает Вести.

По информации Куо, новый дизайн с традиционным механизмом "ножницы", повышенной надёжностью и увеличенным по сравнению с "бабочкой" ходом клавиш впервые появится в обновлённом MacBook Air уже в 2019-м году. А в 2020-м "контрреволюция" произойдёт и в MacBook Pro.

При этом клавиатура не будет использовать классический механизм, применявшийся до 2015-го: его переработают и укрепят стекловолокном. Куо пишет в своей аналитической записке, которую цитирует 9to5mac, что клавиатуры с дизайном "бабочка" были дорогими в производстве из-за большого процента брака.

Новые, хотя по-прежнему останутся дороже стандартных клавиатур, будут дешевле.