О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Хронические болезни или медосмотр: после 40 нужно сделать выбор
// фото: pixabay.com.
16:40, 04 Jul 2019
просмотров 111 | комментариев 0

В зрелом и пожилом возрасте многих людей начинает подводить здоровье. К сожалению, пока довольно мало данных о том, когда именно появляются и прогрессируют первые нарушения.

Между тем исследования в этой области помогут предотвратить развитие многих заболеваний, благодаря чему люди смогут встретить "постбальзаковский" возраст полными сил.

Чтобы больше узнать о времени появления "первых звоночков" и о том, как с ними можно справиться, учёные из австралийского Университета Флиндерса организовали общее медицинское обследование 561 человека в возрасте от 40 до 75 лет. Все они были внешне здоровы и активны.

Участникам проверили слух, память, состояние нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, медики собрали информацию о питании и физической активности добровольцев.

Результаты проведённых осмотров оказались довольно неутешительными. Каждый участник имел в среднем пять проблем со здоровьем, пока не проявившихся в полной мере.

Так, у 30% было обнаружено повышенное артериальное давление, 32% испытуемых имели проблемы с памятью и когнитивные нарушения, а у 34% было выявлено ухудшение слуха.

Помимо этого, более 50% прошедших медосмотр имели не соответствующую их возрасту физическую подготовку и плохо выполняли простые базовые упражнения, передает Вести.

"Небольшие обратимые нарушения здоровья накапливаются незаметно, а у людей слишком мало времени на себя, они заняты работой и воспитанием детей", – объясняет значимость проблемы ведущий автор исследования Сьюзан Гордон (Susan Gordon).

Тем не менее есть повод для оптимизма. Дело в том, что, хотя многие отклонения и возникают в довольно молодом возрасте (часто совершенно неощутимо), большинство из них обратимы. По словам авторов, для этого нужно лишь внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать рекомендации врачей.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов генетическую предрасположенность к определённым заболеваниям или случайные травмы. Однако многое по-прежнему в наших руках.

Полезная привычка посещать своего врача хотя бы раз в год поможет предотвратить развитие серьёзных нарушений и даже спасти жизнь. Кроме того, регулярные профилактические осмотры позволят избежать больших расходов на лечение.

Подробнее с научной работой австралийских учёных можно ознакомиться в издании BMC Geriatrics.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Выгодно покупать валюту.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Хорошо пойдут дела у финансистов.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Мечты должны соответствовать реальности. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Удачный день для людей творческих профессий.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятный день для активности в делах, натиска, упорства в достижении цели. Побольше решительности и сосредоточенности.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Велик шанс найти покровителя или спонсора.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вероятны бытовые хлопоты.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Выгодно покупать валюту.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
Каменное сердце молдавской элиты
Валерий Реницэ,
Loading...