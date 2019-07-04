В зрелом и пожилом возрасте многих людей начинает подводить здоровье. К сожалению, пока довольно мало данных о том, когда именно появляются и прогрессируют первые нарушения.
Между тем исследования в этой области помогут предотвратить развитие многих заболеваний, благодаря чему люди смогут встретить "постбальзаковский" возраст полными сил.
Чтобы больше узнать о времени появления "первых звоночков" и о том, как с ними можно справиться, учёные из австралийского Университета Флиндерса организовали общее медицинское обследование 561 человека в возрасте от 40 до 75 лет. Все они были внешне здоровы и активны.
Участникам проверили слух, память, состояние нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, медики собрали информацию о питании и физической активности добровольцев.
Результаты проведённых осмотров оказались довольно неутешительными. Каждый участник имел в среднем пять проблем со здоровьем, пока не проявившихся в полной мере.
Так, у 30% было обнаружено повышенное артериальное давление, 32% испытуемых имели проблемы с памятью и когнитивные нарушения, а у 34% было выявлено ухудшение слуха.
Помимо этого, более 50% прошедших медосмотр имели не соответствующую их возрасту физическую подготовку и плохо выполняли простые базовые упражнения, передает Вести.
"Небольшие обратимые нарушения здоровья накапливаются незаметно, а у людей слишком мало времени на себя, они заняты работой и воспитанием детей", – объясняет значимость проблемы ведущий автор исследования Сьюзан Гордон (Susan Gordon).
Тем не менее есть повод для оптимизма. Дело в том, что, хотя многие отклонения и возникают в довольно молодом возрасте (часто совершенно неощутимо), большинство из них обратимы. По словам авторов, для этого нужно лишь внимательно относиться к своему здоровью и соблюдать рекомендации врачей.
Конечно, нельзя сбрасывать со счетов генетическую предрасположенность к определённым заболеваниям или случайные травмы. Однако многое по-прежнему в наших руках.
Полезная привычка посещать своего врача хотя бы раз в год поможет предотвратить развитие серьёзных нарушений и даже спасти жизнь. Кроме того, регулярные профилактические осмотры позволят избежать больших расходов на лечение.
Подробнее с научной работой австралийских учёных можно ознакомиться в издании BMC Geriatrics.
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