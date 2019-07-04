В Греции подыскивают жителей на "райский остров"

В Греции власти объявили "официальные поиски" постоянных жителей на один из своих островов, сообщает Daily Mail.

Остров Андикитира находится в Ионическом море и имеет площадь около 20 квадратных километров. Суша находится между островами Китира и Крит. Постоянно там проживает всего 24 человека, большинство из которых старики. Летом на остров приезжает еще несколько десятков людей, передает Mig news.

Власти ищут молодых людей, которые "не испугаются возможных трудностей" и захотят поселиться на острове. На "новоселье" новым жителям выделят дом, земельный участок и по 500 евро на протяжении первых трех лет.

Сейчас на острове открыты вакансии рыбака, строителя и пекаря.

На Андикитире мало магазинов и нет банкоматов, но за два часа на пароме можно добраться до Крита, а за 45 минут на самолете - до Афин.