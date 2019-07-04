Парапланерист снял собственное фиаско

Парапланерист-неудачник заснял на камеру собственное фиаско. 27-летний Марк Ханейкатт стартовал с горы, но через несколько секунд после взлёта врезался в стоявшую на пути сосну.

Камера была закреплена на костюме экстремала, так что всё происходящее попало в объектив, передает Рамблер.

К счастью, в последний момент мужчина сумел повернуть параплан так, чтобы не получить травм, но, увы, пришлось пожертвовать самим парапланом: он застрял в ветках дерева.