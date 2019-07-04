Заявление на участие в дополнительной сессии на степень бакалавра можно подать 4 и 5 июля

Выпускники, получившие неудовлетворительные результаты на основной сессии на степень бакалавра, 4-5 июля могут подавать заявления на участие в дополнительной сессии, которая пройдет 15-22 июля.

В дополнительной сессии могут участвовать и кандидаты, которые по разным причинам отсутствовали на некоторых экзаменах основной сессии. Заявления необходимо подавать в тот экзаменационный центр, где кандидат сдавал основную сессию, передает МОЛДПРЕС.

Как сообщили в Минпросвещения, показатель сдачи основной сессии экзаменов на бакалавра в этом году увеличился на 0,85% и составил 68,77%. Количество кандидатов, сдавших экзамены, составило 11803 из 17 164 человек.

Результаты дополнительной экзаменационной сессии будут известны 24 июля.