В столице с автомобиля Toyota Prius украли противотуманные фары

В столице не прекращаются разборки автомобилей Toyota Prius. В ночь с 4 на 5 июля снова был подвергнут нападению автомобиль.

Инцидент произошел в центре столицы по улице Романэ.

Автоворы сняли с машины противотуманные фары.

Напомним, что по этому же адресу в апреле разбили автомобиль певицы Кристины Скарлат, а так же еще 5 машин в соседнем дворе.

Стоит отметить, что судя по количеству разборов автомобилей и краж, которые не прекращаются, полиция даже не пытается решить проблему.