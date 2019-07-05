Парламентское большинство противится воле граждан, поддержавших на референдуме в феврале сокращение числа депутатов со 101 до 61, а также их отзыв в случае невыполнения обязанностей. Юридическая комиссия отклонила инициативу демпартии внести в повестку проект решения о создании рабочей группы, задачей которой станет разработка законопроекта об изменении и внесении соответствующих поправок в Конституцию.
"Предлагаю дополнить повестку дня двумя проектами решений, проект номер 89 и проект номер 90, по итогам республиканского референдума о сокращении числа депутатов и их отзыве", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.
В страхе потерять свои кресла, депутаты блока ACUM с самого начала выступили против инициативы ДПМ, разработанной на основе пожеланий более 800 тысяч граждан.
"Вы знаете, что проект об отзыве депутатов противоречит Конституции и нормам Венецианской комиссии и этим вы хотите сделать из страны Северную Корею?", - сказал председатель юридической комиссии Сергей Литвиненко.
"Я предлагаю всего лишь создать рабочую группу. Я не предлагаю сегодня голосовать за изменение Конституции", - сказал Сергей Сырбу.
"С самого начала я хочу подчеркнуть, что мы никогда не согласимся с проектом этого противоречивого закона", - отметил Сергей Литвиненко.
"Я рад, что вы держитесь ногами и руками за мандат депутата и ссылаетесь на Венецианскую комиссию только когда вам удобно. Жаль, что вы не соблюдаете решение Венецианской комиссии, когда меняете Кодекс о выборах и отправляете членов ЦИК в отставку по политическим мотивам", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.
Люди возмущены тем, что депутаты альянса Санду-Додона игнорируют решение февральского референдума.
"Многие люди хотят, чтобы в парламенте было меньше депутатов. Если их будет меньше - будут работать лучше, а когда много, ничего не делают."
"Это нарушение, люди голосовали за 61, а не за 101. А они хотят сто, так нельзя! Нужно, чтобы их было меньше и тогда больше достанется народу".
"Нужно разобраться, на каком основании они так считают и по какой причине ратуют за 101. Нас беспокоит то, что пока мы не видим никаких сдвигов".
На прошлой неделе альянс Саду-Додона и в парламенте отклонил предложение ДПМ начать процедуру изменения законодательства о сокращении числа депутатов и их отзыве.
24 февраля граждане Молдовы участвовали в парламентских выборах и в консультативном референдуме. Из пришедших на избирательные участки миллиона 145 тысяч человек 755 тысяч поддержали сокращение числа депутатов, а 808 тысяч проголосовали за отстранение не выполняющих свои обязанности народных избранников.
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ОВЕН
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ТЕЛЕЦ
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ВЕСЫ
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
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