Альянс Санду-Додона не хочет сокращения числа депутатов

Парламентское большинство противится воле граждан, поддержавших на референдуме в феврале сокращение числа депутатов со 101 до 61, а также их отзыв в случае невыполнения обязанностей. Юридическая комиссия отклонила инициативу демпартии внести в повестку проект решения о создании рабочей группы, задачей которой станет разработка законопроекта об изменении и внесении соответствующих поправок в Конституцию.

"Предлагаю дополнить повестку дня двумя проектами решений, проект номер 89 и проект номер 90, по итогам республиканского референдума о сокращении числа депутатов и их отзыве", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

В страхе потерять свои кресла, депутаты блока ACUM с самого начала выступили против инициативы ДПМ, разработанной на основе пожеланий более 800 тысяч граждан.

"Вы знаете, что проект об отзыве депутатов противоречит Конституции и нормам Венецианской комиссии и этим вы хотите сделать из страны Северную Корею?", - сказал председатель юридической комиссии Сергей Литвиненко.

"Я предлагаю всего лишь создать рабочую группу. Я не предлагаю сегодня голосовать за изменение Конституции", - сказал Сергей Сырбу.

"С самого начала я хочу подчеркнуть, что мы никогда не согласимся с проектом этого противоречивого закона", - отметил Сергей Литвиненко.

"Я рад, что вы держитесь ногами и руками за мандат депутата и ссылаетесь на Венецианскую комиссию только когда вам удобно. Жаль, что вы не соблюдаете решение Венецианской комиссии, когда меняете Кодекс о выборах и отправляете членов ЦИК в отставку по политическим мотивам", - сказал депутат ДПМ Сергей Сырбу.

Люди возмущены тем, что депутаты альянса Санду-Додона игнорируют решение февральского референдума.

"Многие люди хотят, чтобы в парламенте было меньше депутатов. Если их будет меньше - будут работать лучше, а когда много, ничего не делают."

"Это нарушение, люди голосовали за 61, а не за 101. А они хотят сто, так нельзя! Нужно, чтобы их было меньше и тогда больше достанется народу".

"Нужно разобраться, на каком основании они так считают и по какой причине ратуют за 101. Нас беспокоит то, что пока мы не видим никаких сдвигов".

На прошлой неделе альянс Саду-Додона и в парламенте отклонил предложение ДПМ начать процедуру изменения законодательства о сокращении числа депутатов и их отзыве.

24 февраля граждане Молдовы участвовали в парламентских выборах и в консультативном референдуме. Из пришедших на избирательные участки миллиона 145 тысяч человек 755 тысяч поддержали сокращение числа депутатов, а 808 тысяч проголосовали за отстранение не выполняющих свои обязанности народных избранников.