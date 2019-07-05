В Кишиневе восьмой год подряд организуют детский бизнес-лагерь

Им всего по 10-12 лет лет, но у них уже есть собственное дело. Кто-то производит уникальный шоколад, кто-то торгует изделиями хэндмейд. И все они - участники летнего бизнес-лагеря.

"Я три года участвую в Winter Charity Bazar. Эта ярмарка проходит в декабре. Мы с мамой готовим и продаем шоколад, собранные деньги мы отдаем в детский дом", - сказал ученик Габриел Александру.

Теодоре создавать аксессуары тоже помогает мама. На последней ярмарке девочка продала изделий на тысячу леев.

"В этом лагере я впервые. Мне захотелось научиться вести бизнес. Я хочу стать этакой бизнес-девочкой", - сказала ученица Теодора Гушан.

В бизнес-лагере занятий больше, чем игр, но дети с удовольствием и летом осваивают новые полезные знания.

"Это довольно интересно, и все очень дружелюбные. Каждый день мы работаем над интересными проектами.

"Здесь можно многому научиться. Как экономить деньги, как ими распоряжаться, как тратить."

Детей в лагере обучают и управлению семейным бюджетом.

- Жара, тебе очень жарко и надо выбрать - купить бутылку воды или мороженое. Как ты поступишь?

- Воду, воду, воду!

"Всю первую неделю мы говорим о деньгах, связанных с ними стереотипах, что такое бюджет, как функционирует банк, где надежно хранить деньги. Разумеется, мы мотивируем их проявить таланты и наклонности, которые в будущем помогут создать собственный доходный бизнес", - сказала учитель Наталья Бзовая.

Нынешний летний бизнес-лагерь восьмой по счету.