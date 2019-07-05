Исследование ОБСЕ: Каждая пятая жительница Молдовы хоть раз подвергалась насилию

Каждая пятая жительница Молдовы хотя бы раз подвергалась сексуальному или физическому насилию.

Это данные исследования, проведенного ОБСЕ. Оно показало, что каждая третья женщина в нашей стране пережила насилие со стороны мужа или партнера. И почти 70 процентов жертв насилия никогда не обращались за помощью в полицию или социальную службу.

"Женщинам стыдятся и еще они экономически зависимы. Собственный дом нередко - самое опасное место для женщины", - сказал менеджер проекта ОБСЕ в Молдове Серани Зигель.

Между тем свыше 75% опрошенных заявили, что в своих бедах женщины виноваты сами. Те, кто считает подобное недопустимым, оказались в меньшинстве.

"Бить женщин нельзя. Я женат уже много лет и ни разу даже пальцем не тронул супругу".

"Это преступление! Подобное неприемлемо. Бить женщин - преступление".

"Для молдаван насилие - норма. По крайне мере, так думают наши мужчины".

В Молдове для жертв насилия работает бесплатный телефон доверия.

По данным полиции, за первые три месяца года с жалобами на насильственные действия со стороны мужа или сожителя обратились 184 женщины.