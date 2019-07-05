Второй отчет Kroll, опубликованный, в основном, в приближённых к власти СМИ, содержит имена многих известных политиков, а также названия компаний, которыми они управляют. Среди них Илан Шор, Петр Лучинский, кум Игоря Додона Виорел Мельник, компании родственников Влада Филата, муж Зинаиды Гречаной и рейдер номер один в СНГ Вячеслав Платон.
Второй отчет Kroll состоит из 154 страниц, разделённых на 13 глав. Существенная часть материала посвящена группе 77 компаний Илана Шора, которые взяли кредиты в ликвидированных Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Фигурируют в документе и однопартийцы Илана Шора. Это депутаты и бывшие акционеры Unibank Марина Таубер и Регина Апостолова. О причастности Илана Шора и его коллег по партии к банковскому мошенничеству говорится и в первом отчете Kroll, который был опубликован в 2015 году демократом Андрианом Канду.
Заработал на финансовых махинациях и бывший президент страны Петр Лучинский. Второй глава государства фигурирует в документе как акционер Unibank. Ранее он признал, что купил акции на деньги, которые одолжил у Илана Шора.
Во втором отчете Kroll появляется также имя независимого депутата Виорела Мельника, главы таможни в период власти коммунистов. Он был председателем совета директоров Unibank. До 2015 Мельник был также членом ПСРМ, которую тогда возглавлял Игорь Додон, и они, по сообщениям прессы, кумовья.
По данным прокуроров, махинации с банковскими деньгами проводились в нашей стране с 2007 по 2014-ый. Схемы получения невозвратных кредитов в проблемных банках были, якобы, задуманы ещё в период, когда Игорь Додон был министром экономики в правительстве Тарлева, а Зинаида Гречаная - министром финансов. Именно тогда минфин во главе с Гречаной назначил представителей государства в совет директоров Bаncа de Economii. Государство владело 56% акций банка и могло влиять на кредитную политику. В 2008, когда Гречаная стала премьер-министром, она назначила своего мужа Алексея Гречаного в Совет директоров винзавода в Кожушне. По сообщениям прессы, благодаря посту премьера она помогла ему одолжить в Bаncа de Economii более 1,6 млн евро и полмиллиона долларов. Два года спустя предприятие обанкротилось, а в 2011, через офшорную компанию, в которой супруг Зинаиды Гречаной был владельцем-бенефициаром, был получен очередной кредит в 40 млн леев от Banca de Economii для того, чтобы, якобы, выкупить залог винзавода в Кожушне. Информация о причастности мужа Зинаиды Гречаной в банковских махинациях с содержится в первом отчете Kroll.
Telegraph.md также пишет, что с 2006 по 2010-ый несколько компаний, связанных с Игорем Додоном, заняли у Bаncа de Economii более десяти миллионов долларов. Владелец этой группы фирм, ставших неплатежеспособными, якобы, один из доноров Партии социалистов и друг Игоря Додона.
Среди крупных получателей денег из Bаncа de Economii, Unibank и Banca Socială – и бывший либерал-демократ Влад Филат, который получил средства через компании своих родственников, одна из них "CARAVITA CO".
Рейдер номер один в СНГ Вячеслав Платон - автор схемы российского ландромата, через который из России отмыли миллиарды долларов. Платона приговорили к 25 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, а Филата - к девяти годам за пассивную коррупцию и торговлю влиянием.
В первом и втором отчетах Kroll есть также имя нотариуса Ольги Бондарчук, которую журналисты zeppelin.md обвиняют в связях с рейдером номер один в СНГ Вячеславом Платоном. Летом прошлого года журналисты Zeppelin писали, что Бондарчук с мужем и с семьей Платона якобы получили туристический ваучер почти на 230 тыс. леев от компании, причастной к российскому ландромату. В статье также появляется фотография этой четверки на отдыхе за границей. Более того, супруг Бондарчук, якобы, близкий друг Вячеслава Платона, они оба - уроженцы Каушан. Увидев свое имя в отчете, нотариус написала в фейсбуке, что все ее действия всегда были и будут законными.
Прокурор Адриана Бецишор после опубликования второго отчёта Kroll сообщила, что информация в этом документе, кроме конфиденциальной части, является рекомендацией для расследования.
"Когда мы начали проверять, выяснилось, что большая часть информации в этом отчете Kroll не соответствует идентификационным данным. В самом начале специалисты, которые его составляли, отметили, что это мнения, которые надо проверить".
Комментарии
- Альянс Санду-Додона не хочет сокращения числа депутатов
- Демократическая партия предлагает выдавать помощь пенсионерам дважды в год
- Новый директор Службы информации и безопасности утверждает, что все прослушивания телефонных разговоров с 2010 года велись законно
- Депутаты Демпартии предлагают повысить пособия ветеранам в пять раз
- Руслан Кодряну прокомментировал свою отставку
- Мунсовет Кишинева отправил в отставку исполняющего обязанности мэра Руслана Кодряну
- Президент Игорь Додон: Возглавлять прокуратуру может только гражданин Молдовы
- Второй отчет компании Kroll о банковской краже опубликуют сегодня
- Молдавская диаспора не доверяет нынешней власти
- Андриан Канду и Владимир Чеботарь вошли в состав Комиссии по расследованию кражи миллиарда
- В пяти районах на юге страны устраняют последствия стихии
- В отчете Kroll 2 фигурируют имена многих известных политиков
- Исследование ОБСЕ: Каждая пятая жительница Молдовы хоть раз подвергалась насилию
- В Кишиневе восьмой год подряд организуют детский бизнес-лагерь
- Альянс Санду-Додона не хочет сокращения числа депутатов
- Новый директор Службы информации и безопасности утверждает, что все прослушивания телефонных разговоров с 2010 года велись законно
- В Одесской области молдаванин изготавливал порно и развращал малолетних девочек
- Из-за взрыва мобильника погиб семилетний мальчик
- Руслан Кодряну прокомментировал свою отставку
- В Греции подыскивают жителей на "райский остров"
- Слусарь объявил, что с августа власти не смогут платить зарплаты социальным ассистентам
- Александр Муравский: Если и дальше продолжится такой прессинг на ДПМ – я стану её сторонником
- Глава министерства финансов Наталья Гаврилица: Денег в бюджете нет
- Чубашенко: Я опешил, увидев, как премьер Майя Санду пришла на заседание ВСМ
- С 1 июля молодые мамы больше не будут получать наборы для новорожденных
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
|Banca Nationala a Moldovei