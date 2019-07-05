В отчете Kroll 2 фигурируют имена многих известных политиков

Второй отчет Kroll, опубликованный, в основном, в приближённых к власти СМИ, содержит имена многих известных политиков, а также названия компаний, которыми они управляют. Среди них Илан Шор, Петр Лучинский, кум Игоря Додона Виорел Мельник, компании родственников Влада Филата, муж Зинаиды Гречаной и рейдер номер один в СНГ Вячеслав Платон.

Второй отчет Kroll состоит из 154 страниц, разделённых на 13 глав. Существенная часть материала посвящена группе 77 компаний Илана Шора, которые взяли кредиты в ликвидированных Banca de Economii, Banca Socială и Unibank. Фигурируют в документе и однопартийцы Илана Шора. Это депутаты и бывшие акционеры Unibank Марина Таубер и Регина Апостолова. О причастности Илана Шора и его коллег по партии к банковскому мошенничеству говорится и в первом отчете Kroll, который был опубликован в 2015 году демократом Андрианом Канду.

Заработал на финансовых махинациях и бывший президент страны Петр Лучинский. Второй глава государства фигурирует в документе как акционер Unibank. Ранее он признал, что купил акции на деньги, которые одолжил у Илана Шора.

Во втором отчете Kroll появляется также имя независимого депутата Виорела Мельника, главы таможни в период власти коммунистов. Он был председателем совета директоров Unibank. До 2015 Мельник был также членом ПСРМ, которую тогда возглавлял Игорь Додон, и они, по сообщениям прессы, кумовья.

По данным прокуроров, махинации с банковскими деньгами проводились в нашей стране с 2007 по 2014-ый. Схемы получения невозвратных кредитов в проблемных банках были, якобы, задуманы ещё в период, когда Игорь Додон был министром экономики в правительстве Тарлева, а Зинаида Гречаная - министром финансов. Именно тогда минфин во главе с Гречаной назначил представителей государства в совет директоров Bаncа de Economii. Государство владело 56% акций банка и могло влиять на кредитную политику. В 2008, когда Гречаная стала премьер-министром, она назначила своего мужа Алексея Гречаного в Совет директоров винзавода в Кожушне. По сообщениям прессы, благодаря посту премьера она помогла ему одолжить в Bаncа de Economii более 1,6 млн евро и полмиллиона долларов. Два года спустя предприятие обанкротилось, а в 2011, через офшорную компанию, в которой супруг Зинаиды Гречаной был владельцем-бенефициаром, был получен очередной кредит в 40 млн леев от Banca de Economii для того, чтобы, якобы, выкупить залог винзавода в Кожушне. Информация о причастности мужа Зинаиды Гречаной в банковских махинациях с содержится в первом отчете Kroll.

Telegraph.md также пишет, что с 2006 по 2010-ый несколько компаний, связанных с Игорем Додоном, заняли у Bаncа de Economii более десяти миллионов долларов. Владелец этой группы фирм, ставших неплатежеспособными, якобы, один из доноров Партии социалистов и друг Игоря Додона.

Среди крупных получателей денег из Bаncа de Economii, Unibank и Banca Socială – и бывший либерал-демократ Влад Филат, который получил средства через компании своих родственников, одна из них "CARAVITA CO".

Рейдер номер один в СНГ Вячеслав Платон - автор схемы российского ландромата, через который из России отмыли миллиарды долларов. Платона приговорили к 25 годам тюрьмы за мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах, а Филата - к девяти годам за пассивную коррупцию и торговлю влиянием.

В первом и втором отчетах Kroll есть также имя нотариуса Ольги Бондарчук, которую журналисты zeppelin.md обвиняют в связях с рейдером номер один в СНГ Вячеславом Платоном. Летом прошлого года журналисты Zeppelin писали, что Бондарчук с мужем и с семьей Платона якобы получили туристический ваучер почти на 230 тыс. леев от компании, причастной к российскому ландромату. В статье также появляется фотография этой четверки на отдыхе за границей. Более того, супруг Бондарчук, якобы, близкий друг Вячеслава Платона, они оба - уроженцы Каушан. Увидев свое имя в отчете, нотариус написала в фейсбуке, что все ее действия всегда были и будут законными.

Прокурор Адриана Бецишор после опубликования второго отчёта Kroll сообщила, что информация в этом документе, кроме конфиденциальной части, является рекомендацией для расследования.

"Когда мы начали проверять, выяснилось, что большая часть информации в этом отчете Kroll не соответствует идентификационным данным. В самом начале специалисты, которые его составляли, отметили, что это мнения, которые надо проверить".