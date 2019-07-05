В пяти районах на юге страны устраняют последствия стихии

В пяти районах на юге страны устраняют последствия разгула стихии. Ливни и шквалистый ветер в среду оставили без света 49 населённых пунктов. Повалено множество деревьев, повреждены жилые дома и школы, размыты дороги.

В Комрате во время грозы повредило крыши 15-ти многоэтажек и 50-ти частных домов. Люди говорят, что листы шифера срывало один за друзим.

В местном детскому саду ремонт планировали закончить к 15-му июля. Но примут детей не раньше середины августа.

В городе и соседних селах размыло 15 километров дорог.

"Тут и до этого было не пройти с коляской - камни мешали. Однажды чуть не уронила ребенка. А теперь и вовсе невозможно".

В мэрии обещают обеспечить пострадавших стройматериалами.

"Мы уже говорили с людьми. Мы поможем стройматериалами, а они будут работать. В детский сад №7 пригласил экспертов - пусть скажут, как быть с крышей. А ремонт дорог делаем уже третий раз в этом году".

В Басарабяске тоже по обрывало провода и повалило деревья. В селе Садаклия того же района нужно ремонтировать крышу лицея и дома культуры. В Чимишлийском районе упавшее дерево перекрыло национальную трассу. Ущерб оценивают местные комиссии по чрезвычайным ситуациям.