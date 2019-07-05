Авария в Румынии: гражданин Молдовы выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. ВИДЕО

Гражданин Молдовы попал в аварию в румынском уезде Бузэу.

По предварительным данным полиции, наш 62-летний соотечественник не справился с управлением, его автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими машинами. Пострадали три человека.

- Это происходит мгновенно.

- Это из-за превышения скорости? Не смогли избежать столкновения?

- Не мог. Но я очень старался.

Заведено уголовное дело. Полицейские продолжают расследование для выяснения всех обстоятельств.