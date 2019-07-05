В Молдове задержали преступников, которые "лечили" наркозависимых препаратами от шизофрении

В Молдове раскрыли преступную группировку, членами которой являются жители Украины, которая занималась незаконным "лечением" наркозависимых и алкоголезависимых людей.

Было установлено, что преступная группировка состояла из пяти человек в возрасте от 38 до 41 года, жителей Украины из Донбасса и Одессы. Они представлялись медицинскими специалистами в области лечения наркозависимых и алкоголиков, тем самым наживаясь на больных людях, передает Publika.

Во время 28 дневного лечения, жертвы находились в доме в Оргееве и были лишены свободы. Под предлогом исцеления пороков, члены группировки, вводили людям препараты украинского производства, предназначенных для людей, страдающих шизофренией, без каких либо медицинских назначений, что вызывало у пострадавших сонливость в течении долгого времени, а после ухудшение здоровья.

В обмен за эти незаконные услуги, мошенники требовали до 15 000 леев. После чего "лечение" продлевалось на неопределенный срок, а суммы денег были оплачены родственниками жертв.

В настоящее время, были определены 7 граждан Молдовы, которым был причинен моральный и материальный ущерб. Пострадавшие прошли медэкспертизу для определения тяжести нанесенному здоровью.

Отметим, что члены группировки были судимы на территории Украины за незаконный оборот наркотиков, похищение людей, грабеж.

Если вина подозреваемых будет доказана им грозит от 3 до 7 лет.