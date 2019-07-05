Астролог рассказал, что ждет каждый знак Зодиака в июле

Астролог Хаял Алекперов рассказал, что ждет представителей всех знаков Зодиака в июле. Для некоторых знаков именно в июле наступит благоприятное время для реализации творческих идей и замыслов, передают "Факты".

Овны

В этом месяце Овны как никогда близки к внутренней гармонии и умиротворению. Многие трудности и проблемные вопросы решатся сами собой, что позволит представителям знака уделить больше времени себе и своей семье. Обратите внимание на конец июля — это благоприятный период, чтобы взяться за новые дела. На вашем пути встретятся нужные люди, которые помогут в реализации разных проектов, передает УНИАН.

Тельцы

В июле Тельцам стоит запастись терпением и выдержкой: обстоятельства могут складываться совершенно не в пользу представителей знака. Но не стоит расстраиваться по этому поводу и опускать руки. Звезды советуют проще относиться к происходящему. В итоге сложившаяся ситуация принесет вам только пользу и послужит хорошим уроком в дальнейшем.

Близнецы

Июль для Близнецов — благоприятное время для реализации творческих идей и замыслов. Вдохновение будет вашим частым гостем. Но вот в решении рутинных дел старайтесь быть предельно внимательными. Есть вероятность досадных промахов и ошибок, которые могут нанести серьезный урон вашей деловой репутации. Поэтому не стоит полагаться на спонтанные, эмоциональные решения.

Раки

В этом месяце Ракам стоит опасаться собственной эмоциональности. Чувства могут бить через край, заставляя представителей знака раздражаться от малейшего несоответствия между их планами и действительностью. Но звезды советуют хотя бы на время отпустить ситуацию. Когда эмоции поутихнут, вы сможете посмотреть на ситуацию под совершенно другим углом и найти для себя больше плюсов, чем минусов. В любом случае жизнь предоставит вам бесценный опыт.

Львы

Начало месяца — удачное время для семейных Львов, чтобы поработать над отношениями с партнером. Сейчас у вас есть все шансы уладить давние разногласия с любимым человеком и стать ближе друг к другу. Но для этого потребуется ваше желание сделать первый шаг в этом направлении и отбросить собственные амбиции. Конец июля сулит Львам успех в финансовых делах — отличный повод порадовать себя приятными покупками.

Девы

Середина лета — удачное время для поездок и путешествий. Они будут не только увлекательными и захватывающими, но и подарят представителям знака немало приятных знакомств, которые откроют перед Девами новые горизонты и возможности. В конце месяца звезды советуют быть осторожнее в быту: есть вероятность получить травму.

Весы

В июле успех в большей степени будет зависеть от вашей активности. Не бойтесь ошибиться и попасть мимо цели. Чем больше усилий и стараний вы приложите, тем выше шанс на успех. А вот со здоровьем старайтесь быть осторожнее: велика вероятность обострения хронических заболеваний. Особенно берегите себя от солнечной активности.

Скорпионы

Середина лета порадует Скорпионов приятными встречами со старыми друзьями, которых вы не видели много лет. Совет звезд: уделить время душевному общению, даже если рабочий график совершенно этому не способствует. Так как это ваш шанс получить эмоциональную подпитку, перезагрузиться и немного перевести дух. В конце месяца старайтесь избегать чрезмерных трат: возможны непредвиденные расходы.

Стрельцы

Июль для Стрельцов — прекрасное время, чтобы заняться реализацией давних планов и замыслов. Сейчас у представителей знака появится шанс встретить нужных людей и постучать в нужные двери — не упустите такую возможность. В сфере личных отношений старайтесь избегать колких замечаний в адрес партнера, неприятных ситуаций. Уладить конфликт будет не так легко, как вы рассчитываете.

Козероги

Начало месяца порадует Козерогов приятными новостями в сфере личных взаимоотношений. Но вот со здоровьем представителям знака звезды советуют быть очень и очень осторожными. Ваша иммунная система может быть ослабленной, а потому не стоит поддавать свой организм нагрузкам вроде строгих диет, чрезмерного физического напряжения, переохлаждения или недосыпа.

Водолеи

Экономность Водолеев и умение просчитывать ситуацию наперед принесут в этом месяце должные плоды в финансовой сфере. У представителей данного знака есть все шансы совершить серьезные покупки вроде недвижимости или автомобиля. Но вот в личной сфере семейных представителей знака возможны небольшие разлады с партнером. Совет звезд: чаще говорить по душам, чтобы избежать недосказанности и пустых обид.

Рыбы

В начале июля звезды настоятельно рекомендуют Рыбам разобраться с теми вопросами, которые они уже подолгу откладывают на потом. При этом звезды предоставят вам все возможности достичь желаемого результата без особых затрат. В конце месяца будьте бдительны: ваша рассеянность может привести к незначительным, но в то же время достаточно неприятным финансовым потерям.