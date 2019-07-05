Астролог Хаял Алекперов рассказал, что ждет представителей всех знаков Зодиака в июле. Для некоторых знаков именно в июле наступит благоприятное время для реализации творческих идей и замыслов, передают "Факты".
Овны
В этом месяце Овны как никогда близки к внутренней гармонии и умиротворению. Многие трудности и проблемные вопросы решатся сами собой, что позволит представителям знака уделить больше времени себе и своей семье. Обратите внимание на конец июля — это благоприятный период, чтобы взяться за новые дела. На вашем пути встретятся нужные люди, которые помогут в реализации разных проектов, передает УНИАН.
Тельцы
В июле Тельцам стоит запастись терпением и выдержкой: обстоятельства могут складываться совершенно не в пользу представителей знака. Но не стоит расстраиваться по этому поводу и опускать руки. Звезды советуют проще относиться к происходящему. В итоге сложившаяся ситуация принесет вам только пользу и послужит хорошим уроком в дальнейшем.
Близнецы
Июль для Близнецов — благоприятное время для реализации творческих идей и замыслов. Вдохновение будет вашим частым гостем. Но вот в решении рутинных дел старайтесь быть предельно внимательными. Есть вероятность досадных промахов и ошибок, которые могут нанести серьезный урон вашей деловой репутации. Поэтому не стоит полагаться на спонтанные, эмоциональные решения.
Раки
В этом месяце Ракам стоит опасаться собственной эмоциональности. Чувства могут бить через край, заставляя представителей знака раздражаться от малейшего несоответствия между их планами и действительностью. Но звезды советуют хотя бы на время отпустить ситуацию. Когда эмоции поутихнут, вы сможете посмотреть на ситуацию под совершенно другим углом и найти для себя больше плюсов, чем минусов. В любом случае жизнь предоставит вам бесценный опыт.
Львы
Начало месяца — удачное время для семейных Львов, чтобы поработать над отношениями с партнером. Сейчас у вас есть все шансы уладить давние разногласия с любимым человеком и стать ближе друг к другу. Но для этого потребуется ваше желание сделать первый шаг в этом направлении и отбросить собственные амбиции. Конец июля сулит Львам успех в финансовых делах — отличный повод порадовать себя приятными покупками.
Девы
Середина лета — удачное время для поездок и путешествий. Они будут не только увлекательными и захватывающими, но и подарят представителям знака немало приятных знакомств, которые откроют перед Девами новые горизонты и возможности. В конце месяца звезды советуют быть осторожнее в быту: есть вероятность получить травму.
Весы
В июле успех в большей степени будет зависеть от вашей активности. Не бойтесь ошибиться и попасть мимо цели. Чем больше усилий и стараний вы приложите, тем выше шанс на успех. А вот со здоровьем старайтесь быть осторожнее: велика вероятность обострения хронических заболеваний. Особенно берегите себя от солнечной активности.
Скорпионы
Середина лета порадует Скорпионов приятными встречами со старыми друзьями, которых вы не видели много лет. Совет звезд: уделить время душевному общению, даже если рабочий график совершенно этому не способствует. Так как это ваш шанс получить эмоциональную подпитку, перезагрузиться и немного перевести дух. В конце месяца старайтесь избегать чрезмерных трат: возможны непредвиденные расходы.
Стрельцы
Июль для Стрельцов — прекрасное время, чтобы заняться реализацией давних планов и замыслов. Сейчас у представителей знака появится шанс встретить нужных людей и постучать в нужные двери — не упустите такую возможность. В сфере личных отношений старайтесь избегать колких замечаний в адрес партнера, неприятных ситуаций. Уладить конфликт будет не так легко, как вы рассчитываете.
Козероги
Начало месяца порадует Козерогов приятными новостями в сфере личных взаимоотношений. Но вот со здоровьем представителям знака звезды советуют быть очень и очень осторожными. Ваша иммунная система может быть ослабленной, а потому не стоит поддавать свой организм нагрузкам вроде строгих диет, чрезмерного физического напряжения, переохлаждения или недосыпа.
Водолеи
Экономность Водолеев и умение просчитывать ситуацию наперед принесут в этом месяце должные плоды в финансовой сфере. У представителей данного знака есть все шансы совершить серьезные покупки вроде недвижимости или автомобиля. Но вот в личной сфере семейных представителей знака возможны небольшие разлады с партнером. Совет звезд: чаще говорить по душам, чтобы избежать недосказанности и пустых обид.
Рыбы
В начале июля звезды настоятельно рекомендуют Рыбам разобраться с теми вопросами, которые они уже подолгу откладывают на потом. При этом звезды предоставят вам все возможности достичь желаемого результата без особых затрат. В конце месяца будьте бдительны: ваша рассеянность может привести к незначительным, но в то же время достаточно неприятным финансовым потерям.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Ваше настроение улучшится.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Выгодно продавать валюту.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Если решается жилищный вопрос, то необходимо будет "покрутиться", чтобы не остаться в дураках. Успешным окажется обращение в органы власти.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Невозможность выполнить некоторые из них вызовет раздражение. Вероятно получение премии.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
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