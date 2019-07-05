Вузы Молдовы предлагают абитуриентам новые возможности и профессии

Молдавские университеты предлагают абитуриентам новые возможности и профессии.

В этом году Академия экономических знаний предлагает получить сразу два диплома об окончании вузов для факультета международных экономических отношений. Для 25 человек, которых отберут на базе конкурса, первые два года обучение будет проводиться в ASEM, а третий - в Академии экономических знаний Бухареста.

"Мы предлагаем им возможность учиться в университете Молдовы, а по окончании получить диплом, который они считают европейским и который признан во всем мире", - сказал ректор ASEM Григорий Белостечник.

Интересный проект предлагают и для желающих изучать журналистику. Она теперь будет и с экономическим уклоном.

"Называется Коммуникации и экономическая журналистика. Мы общаемся со специалистами в данной области, которые отмечают, что зачастую пишущие об экономике журналисты не владеют знаниями об экономических категориях и как их правильно объяснить", - сказал Григорий Белостечник.

Технический университет с этого года предлагает две новые специальности.

"Предлагаем новую интересную программу - обучение в сфере общественного питания. Кроме того, мы готовим инженеров-дизайнеров. Это интересное сочетание технологии и и искусства оформления", - сказал ректор ТУМ Виорел Бостан.

А в Университете медицины и фармацевтики предлагают обмен опытом и практику в разных странах мира. В частности, студенты факультета оптометрии и общей медицины смогут обучаться в Норвегии.

"Конечно, для этого нужно знание английского языка и высокие оценки в течение учебного года. Наш университет поощряет обмену опытом. У нас плодотворное сотрудничество с 38 странами", - сказала секретарь приемной комиссии ГУМФ Диана Ункуца.

В Аграрном университете переоснастили многие кафедры и также предлагают обмен опытом.

"За три месяца шесть наших факультетов получили в компьютерные аудитории более 200 компьютеров. Кроме этого студенты выезжают за границу. На прошлой неделе в Германию отправились две группы факультета садоводства", - сказал и.о. ректора Аграрного университета Ливий Волконович.

Прием в университеты начнется на следующей неделе.