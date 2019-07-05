На Багамах потерпел крушение вертолет: среди погибших миллиардер из США

В районе Багамских островов потерпел крушение вертолет, сообщает Bahamas Press.

В результате происшествия погибли семь человек, среди которых миллиардер и угольный магнат Крис Клайн.

Вертолет следовал с одного из островов в Форт-Лодердейл в штате Флорида. Он пропал вскоре после взлета, передает MIG news.

Указано, что одним из семи погибших оказался миллиардер и угольный магнат Крис Клайн. Соболезнования в связи с его смертью уже выразил губернатор Западной Виргинии Джим Джастис.

По данным Forbes, состояние Клайна оценивается в 1,8 млрд долларов.