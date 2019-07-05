В работе Google произошел крупный сбой

В ряде стран мира произошел сбой в работе поисковой системы Google, сообщает Downdetector.

Больше всего жалоб на неполадки поступило от пользователей из США, Японии, стран Латинской Америки (Перу, Бразилии, Мексики) и Европы (Бельгии, Испании), передает Mig news.

У пользователей возникают проблемы с авторизацией (55%) и работой поисковой системы (44%).

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в работе всемирной социальной сети Facebook произошел сбой.

Напомним, что на Amazon появились данные 49 миллионов пользователей Instagram.

База данных находилась в открытом доступе и любой желающий мог получить доступ к конфиденциальным данным.

Также база постоянно пополнялась свежими личными данными пользователей.