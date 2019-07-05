Таможенники предотвратили попытки контрабанды одежды и сигарет. ФОТО

Около 300 единиц контрафактной одежды европейских брендов для женщин и детей изъяла мобильная бригада Таможенной службы в результате патрулирования трасс.

Задержание произошло на выезде из села Корлэтень Рышканского района. Мобильная группа остановила автомобиль для проверки, который подозревали в незаконной перевозки товаров. В результате, в багажнике автомобиля была обнаружена одежда на десятки тысяч леев без документов.

Еще в двух случаях, которые произошли с интервалом в один час, сотрудники Кагульской таможни с помощью служебных собак обнаружили около 6000 сигарет, спрятанных в личном багаже и в посылках.