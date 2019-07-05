Мужчину неправильно опознали, и решение о снятии с искусственного обеспечения жизни приняла чужая ему семья. Теперь обе семьи подали в суд на больницу.
В больнице в Чикаго, США, доктора сняли пациента с искусственного жизнеобеспечения. Позже выяснилось, что мужчину неправильно опознали, и решение о снятии приняла чужая ему семья. Об этом сообщает CNN в пятницу, 5 июля.
Полиция в Чикаго, США, неправильно идентифицировала мужчину, найденного на улице обнаженным с травмами лица в конце апреля 2019 года. Его доставили в больницу в бессознательном состоянии, и уведомили его предполагаемых родственников - двух его сестер, передает Корреспондент.
Женщины "продолжительно и несколько раз выражали сомнения" в том, что это действительно их брат, но в больнице их убеждали, что они не узнают его из-за его лицевых увечий, а также из-за нежелания смириться с тяжелой ситуацией.
Позже врачи сообщили, что мужчину нужно отключить от аппаратов искусственного обеспечения жизни, сестры согласились, и мужчина скончался 23 мая.
Тем не менее, когда сестры планировали похороны, их настоящий брат объявился целым и невредимым - он уезжал на загородную экскурсию. Умершего же мужчину позже идентифицировали как совсем другого человека, не имеющего отношения к этой семье.
Теперь обе семьи, пострадавшие в этой неразберихе, подают в суд на больницу и на полицию и требуют с обоих ответчиков по 50 тысяч долларов компенсации морального ущерба.
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