Алибасов рассказал, что именно спасло его при отравлении

Музыкальный продюсер Бари Алибасов поделился подробностями инцидента с отравлением и ответил на обвинения в инсценировке.

По словам основателя группы "На-На", от фатальных последствий попадания химиката "Крот" в организм его спасла обычная водопроводная вода, которой продюсер успел частично промыть горло, передает Life.

— Меня частично спас кран с водой. Повезло, поэтому я могу сейчас говорить. Когда я по ошибке глотнул жидкость, то понял, что это не сок, и бросился к раковине. Верхнюю часть горла я смог промыть. То, что попало внутрь, прожгло пищевод, — сказал он в интервью изданию "Вечерняя Москва".

На вопрос об инсценировке отравления Алибасов позвонил своей жене Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая подтвердила, что была в клинике с супругом каждый день, пока он был без сознания.

— Ты спал или просто лежал без движения. Я держала свою руку в твоей руке. Сидела, молчала, молилась Богу и плакала. Изредка ты что-то говорил, рассказывал. Рядом сидел дежурный врач. Иногда он пытался перевести мне твои слова, но всё равно многое было непонятно, — рассказала Федосеева-Шукшина.