Власти Индии обвинили крабов в прорыве дамбы

Экспансия крабов стала причиной прорыва дамбы «Тивара» в индийском штате Махараштра на западе страны. Такое заявление сделал министр водных ресурсов региона Танаджи Савант.

Он рассказал, что крабы увеличивали свою численность и построили на плотине большие норы, таким образом разрушив ее, передает 360.

«Местные жители сообщили нам об этом, и мы приняли меры. То, что произошло, является неблагоприятным стечением обстоятельств», — сообщил чиновник, его слова привела газета Hindustan Times.

РИА «Новости» отметило, что крабы могут жить не только в соленой, но и пресной воде. Они также перебираются в реки и там успешно размножаются. Ведь членистоногие могут приспособиться практически к любым условиям.