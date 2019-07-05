В Испании погибли два британских туриста

Два британских туриста сорвались со скалы и погибли на популярном испанском курорте недалеко от Коста-Бланки, сообщает Independent.

Отдыхающие фотографировались на набережной Пунта Прима недалеко от города Торревьеха в провинции Аликанте, они перелезли через ограждения над обрывом.

Во время позирования туристы сорвались с 12-метровой высоты на бетон возле хижины спасателя, сообщает подробности Evening Standard.

22-летний турист погиб на месте, 21-летний путешественник с многочисленными травмами был доставлен на вертолете в больницу Аликанте, где позже скончался, передает РИА Новости.

С ними был третий гражданин Британии, который не пострадал, но его отправили в больницу для оказания психологической помощи.