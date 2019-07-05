Мать вдохновила дочь похудеть на 60 кг

Молодая британка часто становилась объектом насмешек и решилась похудеть, когда увидела свою преобразившуюся мать.

Жительница Лондона 27-летняя Карлин О'Донохью похудела почти в два раза. На такое решение ее вдохновила "счастлива похудевшая мать". Об этом сообщает Daily Mail.

Британка всю жизнь питалась фастфудом и "делала вид, что она счастлива". По словам О'Донохью, люди часто шептались у нее за спиной из-за ее веса, а были и такие, кто обзывал девушку. Она все время успокаивала себя и убеждала в том, что все хорошо, передает Корреспондент.

Вес девушки достиг 140 килограммов, когда она увидела свою похудевшую мать. Женщина выглядела настолько счастливой, что дочь вдохновилась ее примером.



О'Донохью отказалась от фастфуда и занялась спортом. К началу 2019 года девушка похудела до 78 килограммов. Ей пришлось сделать операцию по удалению кожи. Вскоре девушка встретила парня и завязала отношения.